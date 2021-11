NASA meldt vertraging maanmissies: op z'n vroegst in 2025 eerste landingen

NASA heeft de ambitie om weer mensen op de maan te zetten met minimaal een jaar uitgesteld. De Amerikaanse ruimteorganisatie verwacht op z'n vroegst vanaf 2025 maanlandingen uit te voeren.

Daarmee haalt NASA definitief niet meer de deadline van 2024 die was gesteld onder de vorige Amerikaanse president Trump. NASA-topman Bill Nelson noemt in een persbericht onder meer het recente juridisch gesteggel over de nog te bouwen maanlander als reden voor de vertraging.

NASA besloot eerder dit jaar dat SpaceX, het bedrijf van miljardair Elon Musk, die lander mocht bouwen. Blue Origin van Musks rivaal Jeff Bezos wilde ook graag de miljardenorder voor de lander binnenslepen en stapte vanwege het NASA-besluit naar de rechter. De zaak, die vorige week door Blue Origin werd verloren, heeft het project zeker zeven maanden vertraging opgeleverd, aldus Nelson.

NASA wil meer geld

Ook helpt het volgens Nelson niet dat het Amerikaanse Congres onvoldoende geld beschikbaar heeft gesteld voor het zogenoemde Artemis-project. Hij vraagt om structureel en "significant" meer budget om de zeker tien geplande maanlandingen te kunnen uitvoeren.

Nelson waarschuwde daarbij dat China met zijn ambitieuze ruimteprogramma de VS voorbij kan streven als het gaat om de maanambities.

Voor de maanlandingen in 2025 wil NASA eerst nog een bemande ruimtevlucht zo'n 40.000 mijl verder dan de maan sturen. Nooit reisden astronauten zo ver de ruimte in. De maanmissies dienen als opstap voor uiteindelijk bemande missies naar Mars.

NASA zette in 1972, met de Apollo 17-missie, voor het laatst mensen op de maan. In totaal hebben er twaalf mannen rondgelopen op de maan. Bij de geplande terugkeer moeten ook voor het eerst vrouwen stappen op de maan zetten.