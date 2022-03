Jeugdzorgprotest op Malieveld: 'Werk is mijn passie, maar de maat is vol'

De druk op jeugdzorgmedewerkers en de wachtlijsten voor hulpbehoevende jongeren zijn de afgelopen jaren zo opgelopen, dat het echt niet langer kan. Met die boodschap kwamen duizenden stakende medewerkers en de jongeren aan wie zij zorg verlenen vanmiddag samen op het Haagse Malieveld.

Gehuld in vakbondshesjes laten veel demonstranten met toeters en fluitjes van zich horen. "Stop de regelziekte" en "Er zijn 1000 wachtenden voor u", staat op de bordjes en spandoeken die ze omhoog houden. "Den Haag faalt, de jeugd betaalt!".

Hun eerste protest in 2020 haalde niets uit. Sterker nog, er kwam dit jaar een bezuiniging van een half miljard bij. Onacceptabel, vinden de medewerkers die hun werk vandaag voor de tweede keer neerleggen. Dat doen ze met een dubbel gevoel, omdat ze door het staken 24 uur geen zorg kunnen leveren aan de jonge cliënten die het zo hard nodig hebben.

Eind vorig jaar stokte het overleg tussen de bonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en werkgevers over een nieuwe cao. De bonden eisten een loonsverhoging van 5 procent, meer scholing en minder werkdruk maar stopten uiteindelijk met onderhandelen. Het protest trok volgens de politie 4000 à 5000 betogers.

Menselijk leed wegen

"We willen tijd en ruimte! Wát hebben we nodig?!" roept de moderator vanaf het podium. "Tijd en ruimte!", schreeuwen de demonstranten terug. Want er is zo veel vraag naar hun hulp dat jeugdzorgmedewerkers de werkdruk als torenhoog ervaren. Zo zijn burn-outs en overspannenheid bij het Ouder- en Kindteam waar Nadia Balkoudia en Sterre van den Berg werken een normaal verschijnsel, zeggen ze. Met als gevolg nog meer druk op de teams en meer hulpvragen die onder minder collega's verdeeld moeten worden.

"Het komt elke maand wel voor dat een collega een burn-out heeft of overspannen raakt", zegt Van den Berg, die het soms lastig vindt om te bepalen wat het belangrijkste is. "Hoe moet je menselijk leed wegen? Welke hulpvraag krijgt voorrang?" Ze baalt ervan dat er soms geen tijd is voor preventieprojecten, waardoor problemen van jongeren groter worden, met nog meer werkdruk tot gevolg.

Met volle overtuiging

Depressie, agressie, suïcidale gedachten, psychoses en zelfs moord komen allemaal voorbij. Zware gevallen worden doorverwezen, maar specialistische zorg is vaak niet beschikbaar en dan moeten de jongeren die onder hun hoede vallen maanden wachten, waardoor de problemen weer groter worden.

Ook collega Balkoudia raakte anderhalf jaar geleden opgebrand. "Ik kon moeilijk nee zeggen. Dan zei ik 'kom maar op', ik doe die vier cases er nog wel bij." Inmiddels is ze hersteld van haar burn-out en werkt ze weer volledig. "En met volle overtuiging. Mijn werk is mijn passie." Bij het vorige protest kwam ze niet. "Ik wilde mijn cliënten niet in de steek laten. Maar nu is de maat vol, het kan niet meer anders."

Ook jongeren uit de jeugdzorg vertellen welke problemen ze hebben: