Kabinet: gaskraan Groningen iets verder open, verder import vloeibaar gas

De gaswinning in Groningen is de afgelopen jaren al fors gedaald, blijkt uit gegevens van de Rijksoverheid. In het gasjaar 2012-2013 (een gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september) werd 53,3 miljard kubieke meter gas gewonnen. Twee jaar later was dat 35 miljard kuub.

In 2018-2019, nadat premier Rutte had aangekondigd dat de gaswinning in 2022 zou stoppen, werd 17,5 miljard kuub uit de grond gepompt. Een jaar later was dat nog de helft (8,7 miljard kubieke meter) en vorig jaar werd 7,8 miljard kuub gewonnen.