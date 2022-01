Blok: ik begrijp dat gasbesluit een heel vervelende boodschap is

"Ik begrijp heel goed dat het een teleurstelling is voor de mensen in het bevingsgebied. " Dat zegt vertrekkend minister Blok van Economische Zaken over zijn aankondiging dat er toch meer Gronings gas nodig is. Volgens Blok zijn er goede redenen voor de extra winning.

De bouw van een stikstoffabriek heeft door de coronapandemie vertraging opgelopen. De fabriek moet buitenlands gas gaan omzetten naar de kwaliteit van het Groningengas (laagcalorisch). "Deze vertraging heb ik vorig jaar al bekend moeten maken", zegt Blok, "en dat het daardoor mogelijk was dat er meer gas moest worden gewonnen. De berekeningen wijzen daar nu op."

Pas gisteren werden ze bekend, zegt Blok, en hij heeft ze meteen openbaar gemaakt. De definitieve beslissing om van 3,9 miljard kuub naar maximaal 7,6 miljard kuub te gaan, wordt door het volgende kabinet genomen, dat maandag door de koning wordt beëdigd. "Maar ik wil niet de indruk wekken dat er met deze berekening een andere beslissing mogelijk is", zegt Blok.

Contract Duitsland

Ook Duitsland heeft toch nog behoefte aan het Groningse gas, al werkt het volgens Blok goed mee aan de afbouw die Nederland ten doel heeft gesteld. "Huizen moeten verwarmd worden, ook in Duitsland." Nederland is volgens een contract, dat in dit decennium afloopt, verplicht gas voor Duitse huishoudens te leveren.

Het kabinet laat TNO nog uitrekenen of de gaswinning gevolgen kan hebben voor de aardbevingen in het winningsgebied. Blok acht die kans klein omdat het winningsniveau van 7,6 miljard kuub al veel lager is dan de tientallen miljarden kuub die in het verleden werden gewonnen. De komende jaren worden sowieso nog bevingen verwacht, ook als er geen meer gas gewonnen wordt.