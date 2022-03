Aantal coronagevallen China loopt snel op door besmettelijker versie van omikron

Het aantal coronabesmettingen in China is dit jaar al hoger dan in het gehele vorige jaar. Er werden in het afgelopen etmaal 1337 nieuwe gevallen geregistreerd, meldt de Chinese nationale gezondheidscommissie. Daarmee komt het totaal aantal gevallen dit jaar op meer dan 9000. In heel 2021 werden er 8378 gemeld, volgens cijfers van persbureau Reuters.

De autoriteiten wijten het snel stijgende aantal gevallen aan de nog besmettelijkere versie van omikron, de BA.2-subvariant. In China wordt nu gesproken over besmettingen die onder de radar plaatsvinden, omdat deze omikronsubvariant sneller verspreidt en testen ervoor minder goed werken. De subvariant is overigens niet nieuw: in Nederland is die al sinds februari dominant, meldt het RIVM.

De grote meerderheid van nieuwe besmettingen werd geregistreerd in de noordoostelijke provincie Jilin. 895 mensen liepen daar het virus op. In de stad Shenzhen, bij Hongkong, werden 75 nieuwe gevallen gemeld.

De stad met zo'n 17,5 miljoen inwoners ging gisteren in lockdown. Het openbaar vervoer is er stilgelegd en het stadsbestuur heeft inwoners opgeroepen om thuis te werken. Komende dagen worden inwoners massaal getest op het virus.

Grootste uitbraak sinds begin pandemie

Verder zijn er besmettingen geregistreerd in Qingdao, eveneens aan de kust en in het noordelijk gelegen Xingtai. De cijfers beperken zich tot het vasteland van China, daar wordt onder meer Hongkong niet toe gerekend. In die stad zijn in de afgelopen 24 uur 32.000 gevallen gemeld.

Het aantal gevallen op het vasteland loopt sinds begin deze maand gestaag op. En hoewel het totaal nog steeds ver onder de aantallen van Europa en de VS liggen, is het nu al de grootste uitbraak sinds het begin van de pandemie in Wuhan begin 2020.

Vrij snel na de eerste uitbraak in Wuhan stelde China strikte lockdownmaatregelen in. Daardoor werd het aantal besmettingen laag gehouden. Nu nog steeds geldt een quarantaineplicht voor iedereen die met een besmet persoon in contact is geweest. Die strategie is erop gericht om de verspreiding van het virus zo snel mogelijk te stoppen.

Ook nu zeggen de autoriteiten dat beleid van lockdowns, massaal testen en quarantaineverplichtingen te willen voortzetten.

Steekproeven in Nederland

Het is al langer bekend dat er subvarianten van omikron rondgaan. In Nederland houdt het RIVM met steekproeven bij welke varianten er rondgaan. Subvariant BA.2 lijkt volgens het RIVM vooralsnog niet tot ernstigere ziekteverschijnselen te leiden na besmetting dan de originele BA.1.