Chinese miljoenenstad Xi'an al bijna twee weken op slot, einde niet in zicht

Hoe het aantal besmettingen in Xi'an toch kan oplopen, is niet helemaal duidelijk. Volgens persbureau Reuters is de huidige uitbraak terug te leiden naar een vlucht uit Pakistan, waar besmette passagiers aan boord waren. Maar hoe de verspreiding van het virus vervolgens is gegaan, is onbekend.

Boodschappen laten bezorgen

In de afgelopen weken waren er op meerdere plekken in China geïsoleerde lockdowns, maar Xi'an is de eerste grote Chinese stad sinds 2020 die weer vrijwel volledig op slot zit. De eerste dagen mochten inwoners in Xi'an nog elke twee dagen naar buiten om boodschappen te halen, maar dat mag inmiddels ook niet meer. Op internet wordt bericht over voedseltekorten in de stad, maar volgens Metz valt dat mee, en verschilt het per appartementencomplex hoe streng de regels zijn.

"Je kunt boodschappen online bestellen en laten bezorgen", vertelt hij via een videoverbinding. Maar na enkele dagen werden de regels aangescherpt en mocht niemand meer de deur uit. "Toen was het wel even spannend, want hoe ga je dan aan je eten komen? Maar een paar dagen later werden de regels versoepeld en mocht je weer op het terrein van het appartementencomplex lopen en eten laten bezorgen."