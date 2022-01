Opnieuw miljoenenstad in China in lockdown na coronabesmettingen

De Chinese stad Yuzhou is in de nacht van maandag op dinsdag in lockdown gegaan nadat drie inwoners van de miljoenenstad positief hadden getest op het coronavirus.

Inwoners van de stad, die ongeveer 1,2 miljoen inwoners heeft, moeten binnenblijven. De beveiliging wordt opgeschroefd, het openbaar vervoer ligt stil, taxi's mogen ook niet rijden en winkelcentra en musea zijn gesloten.

Tweede stad in lockdown

Yuzhou is de tweede stad in China in korte tijd die vrijwel volledig op slot is gegaan. Eerder ging Xi'an, met zo'n 13 miljoen inwoners, al op slot. Die stad is nu al bijna twee weken in volledige lockdown. Sinds begin december zijn er 1663 positieve gevallen gemeld in Xi'an: ondanks de strenge maatregelen, kampt de stad alsnog met besmettingen.

China hanteert een strikt coronabeleid, een zogenoemde 'zero covid-strategie'. Vanaf 4 februari worden in Peking de Olympische Winterspelen gehouden, maar ook ruim voor de spelen werd al streng opgetreden na positieve tests.