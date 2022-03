Rechter: Volt moet Kamerlid Gündogan terugnemen in fractie

Volt moet Kamerlid Nilüfer Gündogan terugnemen in de fractie. Dat is de uitkomst van het kort geding dat het Kamerlid had aangespannen tegen haar partij.

De rechter in Amsterdam heeft bepaald dat zowel haar schorsing als de beëindiging van haar fractielidmaatschap moet worden ingetrokken. Verder moet Volt Gündogan een schadevergoeding betalen van 5000 euro. De rechter adviseert Volt en Gündogan onder leiding van een mediator te gaan praten.

Gündogan werd vorige maand geschorst als lid van de fractie van Volt. Volgens de partij gebeurde dat na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Een paar weken later werd ze helemaal uit de fractie gezet. Volt vond dat haar positie onhoudbaar was geworden, omdat ze ook niet zou willen meewerken aan een onderzoek.

Dertien meldingen

Toen de partij Gündogan uit de fractie zette, zei Volt dat er dertien meldingen over haar waren binnengekomen. Die zouden uiteen lopen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van haar positie.

Gündogan ontkent dat ze zich grensoverschrijdend heeft gedragen en naar eigen zeggen wilde ze wel meewerken aan een onderzoek, maar door een ander bureau dan de partij had ingeschakeld. Ze eiste dat ze weer in de fractie zou worden opgenomen en de rechter gaat daar dus in mee.

"Te voortvarend en onjuist"

Volgens de voorzieningenrechter heeft Volt "te voortvarend een onjuiste weg" bewandeld. "De statuten van de partij en het reglement van de fractie bieden voor een schorsing geen juridische grondslag en het schorsingsbesluit had alleen al daarom nooit genomen mogen worden", zegt de rechter.

Ze voegt eraan toe dat er ook inhoudelijk onvoldoende basis was voor een schorsing. Volgens de uitspraak mocht Volt naar aanleiding van de eerste melding van grensoverschrijdend gedrag wel actie ondernemen, maar kan een schorsing zonder deugdelijke uitleg waarom en zonder de aard van de klachten toe te lichten niet door de beugel.

Twee waarschuwingen'

Ook over de manier waarop Gündogan uit de fractie is gezet, oordeelt de rechter snoeihard. Ook daarvoor is geen correcte procedure gevolgd en voor het besluit was inhoudelijk onvoldoende grond. Volt had Gündogan minimaal twee waarschuwingen moeten geven dat er sprake was van mogelijk ongewenste omgangsvormen.

Verder hadden met haar meerdere gesprekken moeten zijn gevoerd waarvan een verslag was gemaakt en Gündogan had zich in een besloten overleg met Kamerleden moeten kunnen uitspreken over de situatie. "Dit alles is niet gebeurd", oordeelt de rechter.

Over de inhoudelijke onderbouwing van het uit de fractie zetten van Gündogan onderstreept de rechter dat het onderzoek van het bureau nog niet was afgerond. Ze wijst erop dat het bureau in een tussenrapportage zelf had benadrukt dat het te vroeg was om aan de meldingen conclusies te verbinden.

'Volt was oprecht'

In de uitspraak worden ook nog een paar verzachtende omstandigheden genoemd. De rechter benadrukt dat het conflict tussen Gündogan en haar partij ontstond in de nasleep van de tv-uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.

Volgens de uitspraak is het begrijpelijk dat de "jonge en relatief onervaren partijleiding in het licht van de maatschappelijke discussie is geschrokken van de eerste melding die bij haar binnenkwam". De voorzieningenrechter vindt het terecht dat Volt dat signaal niet heeft genegeerd en dat de partij wilde opkomen voor medewerkers die zich onveilig voelen: "Volt heeft waarschijnlijk in alle oprechtheid gemeend het juiste te doen, maar is hierbij te hard van stapel gelopen".

De rechter zegt dat in een gesprek met een mediator ook aan de orde kan komen hoe alsnog onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan naar Gündogan.