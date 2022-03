Kamerlid Gündogan eist dat Volt maatregelen tegen haar terugdraait

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan wil dat Volt het besluit om haar uit de fractie zetten terugdraait. Ook eist ze een rectificatie van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en een voorschot op een schadevergoeding. Ze vindt dat er een "overval" op haar is gepleegd, waarbij zij publiekelijk veroordeeld en vernederd is. Pogingen om de zaak in der minne te schikken, waren volgens haar bij voorbaat kansloos.

Vanmiddag diende in Amsterdam het kort geding wegens smaad en laster dat Gündogan heeft aangespannen tegen Volt. Op de zitting werd meer duidelijk over de dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag van Gündogan die bij Volt zijn binnengekomen. Zo hebben (oud-)medewerkers van de partij gemeld dat Gündogan hen een tik tegen de billen heeft gegeven. Bij één melder zou dat meermaals zijn gebeurd. Drie mensen stellen dat ze seksuele avances maakte en dat zij dit als "ongemakkelijk tot intimiderend" hebben ervaren.

Verder melden meerdere mensen dat Gündogan een alcoholprobleem heeft, dat zij zich soms autoritair gedraagt, dat er stevige verbale aanvaringen zijn geweest en dat zij ongewenste opmerkingen over seksuele geaardheid en uiterlijk maakte.

'Onder de bus gegooid'

Volgens Gündogans advocaat Knoops is het besluit om zijn cliënt eerst te schorsen en vervolgens uit de fractie te zetten volgens het verenigingsrecht onrechtmatig. Hij vindt dat te snel is geoordeeld dat Gündogan daadwerkelijk grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond en dat zij de fractie uit moest. "Zij is simpelweg onder de bus gegooid."

Knoops wees erop dat de klachten nog niet zijn onderzocht en dat er "in dit tijdsgewricht" uiterst voorzichtig moet worden omgesprongen met de term grensoverschrijdend gedrag. Volgens hem zijn de maatregelen die Volt heeft getroffen niet proportioneel.

Volt vindt nog altijd dat er zorgvuldig en rechtmatig is gehandeld. De partij stelt dat de beschuldigingen dermate ernstig zijn, dat andere (oud-)medewerkers de ruimte moesten krijgen om veilig hun verhaal te kunnen doen. De advocaten van Volt wezen erop dat de klachten niet van één persoon komen, maar dat er sprake is van een patroon in haar gedrag.

Ze stellen dat Gündogan haar eigen glazen heeft ingegooid door "actief met de pers te communiceren" en daarmee de melders "opnieuw te intimideren". Ze vinden dat het Kamerlid niet integer heeft gehandeld.

De rechter in het kort geding zei bij aanvang van de zitting te vrezen dat deze zaak "uiteindelijk alleen verliezers" zal opleveren. Ze doet op 9 maart uitspraak.