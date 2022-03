Azc Budel gaat in 2024 dicht, gemeente is geweldsincidenten zat

Het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel gaat op 1 juli 2024 dicht. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een reeks geweldsincidenten, waaronder steekpartijen.

De gemeente onderzoekt wel de mogelijkheid om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, maar dan niet in het azc zoals dat er nu is, meldt Omroep Brabant,

Het azc in Budel was de laatste tijd veel in het nieuws. Er waren geweldsincidenten, waaronder steekpartijen en vechtpartijen. Dorpsbewoners voelden zich vaak niet veilig op straat. In februari schreef staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid dat er in drie maanden tijd 58 bewoners van het azc door de politierechter waren veroordeeld.

Overlast door veiligelanders

Het lijkt erop dat de meeste problemen werden veroorzaakt door 'veiligelanders', mensen uit landen die volgens de IND veilig zijn en dus geen kans maken op een verblijfsstatus in Nederland. "In Budel zijn nu incidenten voorgevallen waarbij onder meer Algerijnen betrokken zijn geweest", aldus de staatssecretaris.

Voor de gemeenteraad van Cranendonck (waar Budel onder valt) is de maat vol. Eigenlijk wil een meerderheid het azc zo snel mogelijk sluiten. Maar dat blijkt onmogelijk omdat de vergunning nog ruim twee jaar doorloopt. Dus is gisteravond besloten dat het azc dicht moet op de allereerste mogelijkheid die zich voordoet. Dat is 1 juli 2024.

Opvang Oekraïners

Tegelijkertijd wil de raad er alles aan doen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, bleek gisteravond. Het is nog onduidelijk hoe dat gaat gebeuren, maar het gebeurt in ieder geval niet in het azc zoals dat nu is, want dat wordt gezien als "te groot" en "te langdurig".

Omdat het huidige azc nog ruim twee jaar open is, worden maatregelen genomen om nieuwe overlast te voorkomen. Het gebied is al eerder aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent bijvoorbeeld dat er preventief gefouilleerd kan worden. Deze week wordt een hek om het azc geplaatst om te voorkomen dat mensen die er niets te zoeken hebben, komen overnachten. Ook worden procedures van asielzoekers die overlast veroorzaken sneller afgehandeld, zodat ze eventueel uitgezet kunnen worden.