Langer preventief fouilleren rond azc Budel, na zevende steekpartij

Het veiligheidsrisicogebied rondom het asielzoekerscentrum (azc) in het Brabantse Budel blijft zeker een maand langer van kracht. Dat heeft de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt, besloten in overleg met politie en justitie.

Gisteren werd een 24-jarige man in het azc in zijn been gestoken, bij een vechtpartij met meerdere bewoners. Het was de zevende steekpartij in een paar maanden tijd.

Als een gebied als veiligheidsrisicogebied is aangemerkt, kan het Openbaar Ministerie de politie de opdracht geven om preventief te fouilleren. De maatregel geldt nu tot 15 maart, maar kan als de situatie daar aanleiding toe geeft, opnieuw verlengd worden.

Controle

Op 27 januari besloot burgemeester Van Kessel tot de veiligheidsmaatregel. Een aantal weken daarvoor raakten twee bewoners van het azc gewond bij een vechtpartij met drie tienerbroers die ook in het centrum verblijven. Er gold sinds 25 januari al een noodverordening.

Eind januari werden er bij een controle een zakmes, een tas die geprepareerd is om winkeldiefstallen mee te plegen en gestolen goederen gevonden. Drie mensen werden gearresteerd.

Opdoeken azc

De overlast in en rond het azc wordt veroorzaakt door zogenoemde 'veiligelanders'. Dat zijn mensen die weinig tot geen kans maken op een verblijfsvergunning omdat Nederland het land waar ze vandaan komen als veilig beschouwt. Daarbij gaat het vooral om Marokkanen en Tunesiërs. In het azc in Budel wonen 1500 mensen, van wie 200 veiligelanders.

In Ter Apel en Budel klagen omwonenden al jaren over veel overlast. De gemeenteraad van Cranendonck wil daarom dat het azc wordt opgeheven of verkleind, maar het contract voor opvang loopt nog tot juli 2024.