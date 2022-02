Ondanks noodverordening weer steekpartij in azc Budel

Bij een vechtpartij in het asielzoekerscentrum van Budel is een 24-jarige man in zijn been gestoken. De politie kon snel een verdachte oppakken.

De vechtpartij brak uit rond 20.30 uur. Het slachtoffer is door de politie naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is een man van 19, meldt Omroep Brabant.

Het is vaker onrustig in het azc: in drie maanden tijd zijn er zeven steekpartijen geweest. Het incident van afgelopen avond was het eerste sinds de gemeente de veiligheidsmaatregelen had aangescherpt.

Noodverordening en veiligheidsrisicogebied

Er vielen door de verschillende opstootjes meerdere gewonden in het azc. Zo werden half januari drie tienerbroers opgepakt die een medebewoner zwaar hadden verwond. Bij die vechtpartij raakte ook een tweede persoon gewond.

Burgemeester Van Kessel stelde hierna een noodverordening in voor het azc en verklaarde de omgeving ervan tot veiligheidsrisicogebied. Zo kon bewoners worden verboden voorwerpen bij zich te dragen waarmee iemand kan worden verwond en mocht de politie preventief fouilleren.

Bij een eerste controle eind januari nam de politie een zakmes in beslag, gestolen goederen en een geprepareerde tas waarmee winkeldiefstallen konden worden gepleegd. Drie personen werden opgepakt.

Veiligelanders

In het acz wonen zo'n 1500 mensen. De overlast wordt vooral veroorzaakt door een groep van zo'n 200 personen die uit veilige gebieden afkomstig zijn en dus eigenlijk terug moeten. Onder die 'veiligelanders' zouden bijvoorbeeld Noord-Afrikanen zijn die claimen uit Algerije te komen, omdat vluchtelingen uit dat land kans maken op een verblijfsvergunning.

De gemeenteraad van Budel pleitte er recentelijk voor om het azc op te heffen of kleiner te maken. Volgens de gemeente is dat onmogelijk, omdat het contract voor de opvang nog loopt tot juli 2024.