58 bewoners van azc Budel in afgelopen drie maanden door rechter veroordeeld

In de afgelopen drie maanden heeft de politierechter 58 bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel veroordeeld. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie in antwoord op Kamervragen van JA21-Kamerlid Joost Eerdmans.

Het azc is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest vanwege een serie geweldsincidenten, waaronder steekpartijen. Twee weken geleden werd een 24-jarige man in het azc in zijn been gestoken bij een vechtpartij met meerdere bewoners. Het was de zevende steekpartij in een paar maanden tijd. Sinds januari geldt er een noodverordening en mogen bewoners preventief worden gefouilleerd.

De overlast in en rond het azc wordt volgens Van der Burg veroorzaakt door personen met verschillende nationaliteiten. "In Budel zijn nu incidenten voorgevallen waarbij onder meer Algerijnen betrokken zijn geweest", schrijft de staatssecretaris. Ook bestaat het vermoeden dat de overlast wordt veroorzaakt door asielzoekers die zich voordoen als Algerijnen, schrijft Omroep Brabant.

Celstraffen of geldboetes

Volgens Van der Burg heeft de rechter van november 2021 tot en met januari 2022 zestig vonnissen uitgesproken die betrekking hebben op verdachten uit het azc. In 16 zaken is een geldboete opgelegd (al dan niet deels voorwaardelijk). In 42 gevallen is een gevangenisstraf opgelegd (al dan niet deels voorwaardelijk). De overige vonnissen betroffen een vrijspraak en een nietig verklaarde dagvaarding.

Verder heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 130 maatregelen opgelegd aan vreemdelingen uit het azc. Zo kregen 90 vreemdelingen geen zakgeld en werd tien mensen tijdelijk de toegang ontzegd.

Van der Burg vindt dat ieder incident er één te veel is. "Ik vind de mate en ernst van de incidenten in Budel onacceptabel. Ik neem de zorgen van de gemeente Cranendonck en het COA heel serieus en deel die zorgen ook", schrijft hij. "Een noodverordening is een zwaar middel, maar de veiligheid van de omwonenden, medebewoners en medewerkers moet altijd vooropstaan."

Meer beveiliging

Volgens de staatssecretaris zijn er maatregelen genomen om de rust bij het azc terug te laten keren. De beveiliging op het terrein wordt opgeschroefd en verzoeken van asielzoekers die geen kans op een verblijfsvergunning hebben, worden met meer prioriteit behandeld. Ook blijft Van der Burg de komende tijd met onder meer de gemeente en het COA in gesprek over de veiligheidssituatie.