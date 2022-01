Noodverordening voor azc Budel na steekincidenten

Burgemeester Van Kessel van de gemeente Cranendonck heeft per direct een noodverordening afgekondigd voor het terrein van het asielzoekerscentrum in Budel en het gebied eromheen. De maatregel is ingesteld vanwege een reeks geweldsincidenten en is zeker tot medio februari van kracht, meldt het Eindhovens Dagblad.

De afgelopen maanden waren er binnen het azc zes meldingen van geweld met steekwapens. Vorige week nog raakten twee mannen gewond bij een steekincident. Daarop werden drie broers aangehouden in de leeftijd van 15 en 18 jaar oud. Eerder op de dag was er in het azc een vechtpartij.

Van Kessel heeft overlegd met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. "De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij het COA. Zij moeten toezien op een veilige leefomgeving en met oplossingen komen", zegt hij tegen de krant. Volgende week staan nog gesprekken gepland met commissaris van de koning Ina Adema en staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Eric van der Burg.

Door het instellen van de noodverordening kan iedereen in het gebied preventief worden gefouilleerd. Ook loopt er nog een procedure om van het azc en omgeving een veiligheidsrisicogebied te maken. Daarover moet het Openbaar Ministerie nog een besluit nemen.