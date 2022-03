Opvang Polen draait op vrijwilligers, nog veel meer vluchtelingen verwacht

Het is de bedoeling dat vluchtelingen maximaal twee dagen blijven en dan doorreizen naar andere plekken in Polen of Europa. Omdat de Oekraïense gemeenschap in de regio groot is, kunnen veel vluchtelingen worden opgehaald door vrienden of familie.

Voor mensen die niet direct naar iemand toe kunnen, zijn verspreid door Przemysl allerlei opvanglocaties opgezet, bij mensen thuis of in de kelder van een theater bijvoorbeeld. En in een basisschool, op een paar minuten lopen van het station. Ook hier liggen de gangen vol met spullen die gedoneerd zijn.

Lerares Agata Kuzmiek is luiers aan het opstapelen. De opvang kwam geïmproviseerd op gang, vertelt ze. In de gymzaal werden opklapbedjes neergezet voor ruim honderd mensen. Die waren de eerste nachten van de crisis vol, nu is het er met zo'n veertig vluchtelingen nog wat rustiger. De leraren helpen tussen het lesgeven door met de opvang. "Het is moeilijk voor mij om nu te praten", ze wijst naar de wallen onder haar ogen. "Maar je ziet waar je het voor doet."