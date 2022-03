Stijging positieve coronatests, mogelijk door carnaval, wintersport en versoepelingen

Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn 48.503 positieve tests geregistreerd in Nederland. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd, blijkt uit cijfers van het RIVM. Volgens GGD GHOR Nederland komt dat waarschijnlijk door een combinatie van carnaval, terugkerende wintersporters en de versoepelde maatregelen.

Ook in het aantal testafspraken is een flinke stijging te zien. Gisteren werden er ruim 90.000 testafspraken gemaakt. Een dag eerder waren dat er volgens de GGD nog zo'n 67.000. In het zuiden van het land is er al sinds carnaval een toename te zien. Maar ook in het noorden van het land laten meer mensen zich testen. Daar zijn het voornamelijk mensen die terugkomen van de wintersport.

Een woordvoerder van GGD Noord-Limburg laat aan 1Limburg weten dat de testcapaciteit wordt opgeschaald, omdat het plafond met 4000 van maximaal 4200 afspraken per dag bijna is bereikt. In Zuid-Limburg is de testcapaciteit al ruim verdubbeld van maximaal 2000 naar 4250 testafspraken. Daar werd al rekening gehouden met een verhoging deze week.

Ook de drie Brabantse GGD's gaven dinsdag al aan een virusopleving te verwachten door carnaval en de versoepelde coronamaatregelen. Vandaag is dat volgens Omroep Brabant al terug te zien in de teststraten. Alleen al bij GGD Brabant-Zuidoost lieten zo'n 5000 mensen zich testen. Vorige week waren dat er rond de 2000 per dag.

Carnavalsdorpen Overijssel

Ook bij coronatestlocaties in Overijssel is het drukker dan voorgaande dagen, bericht RTV Oost. Vooral rondom carnavalsdorpen als Oldenzaal en Borne hebben de teststraten het drukker. En ook het aantal positieve tests valt daar nu hoger uit. Of de hogere besmettingscijfers ook daadwerkelijk het gevolg zijn van carnaval, is volgens de GGD nog niet te zeggen.

De drukte in de teststraten wordt overigens niet alleen veroorzaakt doordat meer mensen zich willen laten testen, maar ook door het aantal coronabesmettingen onder medewerkers. De wachtrijen kunnen daardoor op sommige plaatsen, zoals in Eindhoven, langer zijn dan normaal. De GGD is wel blij dat mensen zich laten testen, omdat het belangrijk is om het aantal besmettingen in de gaten te houden.