Coronacijfers blijven dalen, net als ziekenhuisbezetting

Het R-getal, dat aangeeft hoeveel mensen besmet worden door één besmet persoon, is ook verder gedaald. Het meest recente reproductiegetal is van 14 februari en wordt geschat op 0,77. Dat betekent dat 100 mensen nog maar 77 anderen besmetten. Daarmee neemt het virus in kracht af.

Ziekenhuizen

Niet alleen in de teststraten, ook in de ziekenhuizen wordt het langzaam rustiger, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vorige week dinsdag lagen er 1626 coronapatiënten in het ziekenhuis. Vandaag zijn dat er 1408.

Ook op de IC is de bezetting iets lager dan een week geleden. Daar liggen nu nog 150 patiënten (vorige week: 169). In december lagen er nog meer dan 600 coronapatiënten op de IC-afdelingen.