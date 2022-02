Zo viert het zuiden carnaval: 'We hebben het zo lang moeten missen'

In Maastricht trok een bonte stoet, ook wel de Boonte Störm genoemd, door de binnenstad. "Het is echt heerlijk", zegt een van de feestvierders tegen 1Limburg. "Het is prachtig weer, de brug staat vol. Het is geweldig om dit weer mee te maken." Volgens een ander is het dit jaar extra genieten. "We hebben het zo lang moeten missen."

Als enige grote gemeente in Limburg heeft Maastricht dit jaar ook een nieuwe carnavalsprins uitgeroepen. "Het is een hele eer", zegt Roel Akkermans tegen 1Limburg. Hij had eigenlijk niet gedacht dat er dit jaar een nieuwe prins zou komen. "Het is mooier dan ik ooit had durven dromen."