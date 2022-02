Carnaval is weer begonnen: 'Het begint echt enorm te kriebelen'

Diana Van Oorschot (45), penningmeester van carnavalsstichting Dun Blaouwun Beer uit Berlicum, Noord-Brabant:

"Dit jaar is er een alternatief programma opgesteld. In Den Durpsherd, een theater annex dorpshuis in het centrum van Berlicum, zijn er verschillende activiteiten die gisteren van start zijn gegaan. Dat gaat door tot en met maandag.

Daarnaast kunnen mensen langs de cafés in het dorp, die ook gisteren al begonnen zijn. Ik heb zelf een gevoel van: de geest is uit de fles. We zitten nu vol in de voorbereidingen en het begint echt enorm te kriebelen. Dat merkte ik ook toen we de lokale carnavalsverenigingen hadden gevraagd om Dun Durpsherd te komen versieren. Ze waren er allemaal, dus je merkt dat iedereen er veel zin in heeft.

We hebben dit jaar bewust gekozen om geen carnavalsprins bekend te maken. Normaal gesproken is er dan een grote onthullingsact in een theater hier in Berlicum, waar ontzettend veel vrijwilligers aan meewerken. Op het einde van deze act worden de prins en zijn adjudant onthuld. Aangezien hieraan heel veel mensen meewerken, hebben wij dit niet meer kunnen realiseren. De vrijwilligers hebben ook door de strenge lockdown niet samen kunnen oefenen.

Het is verschrikkelijk wat er in Oekraïne aan de hand is en iedereen volgt het nu op de voet. Als we thuis zijn dan zullen wij zeker het nieuws volgen. Maar tijdens carnaval zijn we buiten de deur en zal de situatie in Oekraïne weinig effect hebben op de feestvreugde. Door alle afgelastingen, lockdowns, beperkingen en ellende van de afgelopen twee jaar hebben veel mensen juist meer en meer zin om carnaval te vieren. Eindelijk weer een feest waarbij je de zorgen van je schouders kunt laten afglijden!"