Aantal klassieke feestwinkels slinkt: 'Ze hebben het nog lang volgehouden'

Retaildeskundige Kitty Koelemeijer is niet verbaasd van de daling. "Er zijn veel verschuivingen geweest in de retail van fysiek naar online. Dan hebben feestwinkels het nog lang volgehouden. Zeker gezien corona en het geringe aantal feestjes."

Met name online concurrentie ziet ook zij als belangrijke oorzaak voor de daling. "Denk aan platformen als Amazon en Bol.com. In een feestwinkel kan je lekker grasduinen, maar online is vaak makkelijker. Zeker als je voor een feestje veel producten nodig hebt."

Voor bestaande feestwinkels is het volgens Koelemeijer zaak zich te onderscheiden van de rest. "Denk bijvoorbeeld ook aan diensten, zoals assistentie bij het organiseren van feestjes of de verhuur van spullen. Dan moet je ook nog vlekkeloze service aanbieden en qua prijs concurrent zijn. Dat is best pittig."