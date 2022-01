Winkeliers Parijs in nood, en dat komt niet alleen door corona

De problemen van de bouquinistes staan niet op zichzelf. In winkelstraten zijn op opvallend veel plekken de rolluiken definitief naar beneden. Winkels staan te huur of te koop. Of eigenaren staan aan de rand van de afgrond.

"Mijn omzet is in twee jaar tijd met 90 procent gedaald", vertelt David Pariente die een souvenirwinkel heeft, recht tegenover het Louvre. Het museum is één van de grote publiekstrekkers in de stad, maar toch komen er minder toeristen. "Dat ik het red, is dankzij staatssteun en door het feit dat ik een lage huur heb omdat de winkel zo klein is."

Ongelooflijk ongerust

De problemen in Parijs worden niet alleen veroorzaakt door corona en lockdowns. De situatie is al jaren moeilijk. In 2015 waren er terreuraanslagen in de stad, in januari en in november. Toen bleven ook in 2016 vooral de buitenlandse toeristen nog weg. In 2018 en 2019 gingen de Gele Hesjes de straat op. Veel winkels in Parijs moesten steeds op zaterdagen hun deuren sluiten. Het publiek bleef weg uit angst voor de gewelddadigheden. En sinds 2020 is er dan corona.

"Ondernemers in de stad zijn door de jarenlange ellende ongelooflijk ongerust", zegt Thierry Veron van winkeliersvereniging Facap. De organisatie liet onderzoek doen naar het omzetverlies. "In 2019 en 2020 zag je dat in heel Frankrijk de omzet stabiel bleef. Maar in de stad Parijs kelderde de omzet in die periode met 21 procent."

Geen extra steuntje

Er werd zelf per straat in kaart gebracht wat er veranderde. Op de Champs-Élysées, het paradepaardje van Parijs, daalde de omzet met 39 procent in die twee jaar. Op en rond de Boulevard Haussmann, met grote warenhuizen als Galeries Lafayette en Printemps, was de daling 33 procent. En op de Boulevard Saint-Germain, met het beroemde literaire Café De Flore, was er 28 procent minder omzet.

"Gelukkig zijn er met corona veel steunmaatregelen gekomen voor ondernemers, daardoor is het aantal sluitingen beperkt gebleven", vertelt Facap-voorzitter Veron. Maar een extra steuntje in de rug met de feestdagen: dat zat er niet in.

"We hebben het stadsbestuur gevraagd of ze in ieder geval kleine winkels zouden kunnen helpen door Kerstversiering en lichtjes beschikbaar te stellen. Daarmee steun je ondernemers en je fleurt de stad een beetje op. Maar we hebben niet eens antwoord gekregen."