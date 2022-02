Maastricht heeft na twee jaar een nieuwe carnavalsprins

In Maastricht is vanmiddag na twee jaar een nieuwe carnavalsprins uitgeroepen. De stad is de enige grote gemeente in Limburg die voor het carnavalsseizoen een prins heeft, meldt 1Limburg.

Na de aangekondigde versoepelingen wordt in heel Limburg hard gewerkt aan de voorbereidingen voor carnaval, volgende week. Per plaats wordt gekeken wat mogelijk is. In Maastricht wordt vastelaovend, zoals ze het carnavalsfeest in Limburg noemen, net als in veel andere Limburgse gemeenten kleiner en beperkter gevierd.

Ondanks de aanpassingen besloot carnavalsvereniging de Tempeleers in Maastricht voor het resterende seizoen toch een prins uit te roepen.

'Juist in deze tijd'

Lange tijd bleef het onzeker of de coronamaatregelen het toelieten om een prins uit te roepen. "We hebben altijd gezegd vanaf de 11devande11de: wij gaan brengen wat op verantwoorde manier binnen wet- en regelgeving kan", zei Armand Peereboom, van de Maastrichtse carnavalsvereniging eerder tegen 1Limburg.

Maastricht lijkt daarin een uitzondering te zijn. Heerlen had wel een prins klaarstaan, maar heeft besloten om die dit jaar niet meer uit te roepen.

De nieuwe stadsprins zal drie dagen over Maastricht regeren. Een korte periode, maar het is volgens Peereboom een bewuste keuze om toch een prins uit te roepen. "Je kunt het van twee kanten bekijken: vanuit de stadsprins en vanuit het volk. Het volk roept om een stadsprins, die de stad vertegenwoordigt en de boel aanzwengelt, juist in deze tijd."

Carnavalstoeristen niet welkom

Of de traditionele opening en afsluiting van het carnaval, die beide op het Vrijthof worden gehouden, mogen plaatsvinden, is nog onduidelijk. Ook of andere momenten, zoals de optocht, doorgaan, is nog de vraag. "We hebben al veel voorbereid", geeft Peereboom aan. "We zijn in overleg met de gemeente of en wat nog meer kan. We zitten kort op de bal en willen samen kijken wat veilig en verantwoord is om te doen."

Hoewel Maastricht heeft besloten het feest door te laten gaan, roept de gemeente toeristen op om carnaval in de stad dit jaar over te slaan. "Het is echt de bedoeling dat iedereen in de eigen gemeente viert", zei burgemeester Annemarie Penn-te Strake gisteren tegen 1Limburg. "Normaliter heten wij iedereen van harte welkom, maar dit jaar even niet."

Vanaf 25 februari verdwijnt het coronatoegangsbewijs grotendeels, de horeca mag gewoon open, de mondkapjesplicht geldt alleen nog maar in het ov en op luchthavens en ook de anderhalvemetermaatregel vervalt. Carnaval begint op 26 februari, waardoor er niet meer gehandhaafd hoeft te worden.