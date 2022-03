Vangnetten, vuurwapens en 40.000 euro gevonden in onderzoek naar illegale vangst vogels

Bij een onderzoek naar de illegale vangst en verkoop van vogels in de Overijsselse gemeente Tubbergen, zijn 100 meter aan vangnetten, vuurwapens en 40.000 euro aan contant geld in beslag genomen. 96 vogels zijn ondergebracht bij een speciale opvang.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie, jachtopzichters en de provincie Overijssel doorzochten de afgelopen maanden woningen, bedrijfsschuren en omliggende terreinen in Tubbergen.

Volgens de politie is er sprake van een levendige en deels illegale handel in vogels. De vogels worden in het wild gevangen met speciale, zeer fijnmazige mistnetten en kooitjes met levende lokvogels. Veel vogels overleven deze werkwijze niet.

Bovendien gaat het in veel gevallen om beschermde vogelsoorten. Tot nu toe werden onder meer putters, sijzen, goudvinken en koperwieken in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog steeds, meldt RTV Oost.