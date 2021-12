Honderden illegale vogels en gesmokkelde reptielen in beslag genomen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in samenwerking met de douane en de politie in oktober 647 levende vogels, reptielen en amfibieën in beslag genomen. Daarnaast werden ook 3 kilo vlees, berenhuiden, bontjassen en 2300 andere producten van beschermde planten en dieren ingenomen. De vondsten zijn het resultaat van een internationale operatie die werd gecoördineerd door Interpol.

De dieren en planten zijn op verschillende plekken ontdekt. Zo werden op Schiphol 145 reptielen en amfibieën in beslag genomen die een vrouw uit Mexico op doorreis naar Rusland in haar koffer wilde meenemen. "Die reptielen zaten dan in bakjes op elkaar gepropt. Dat geeft aan wat mensen allemaal doen om geld te verdienen", zegt NVWA-woordvoerder Lex Benden in het NOS Radio 1 Journaal.

Producten worden vernietigd

Andere vangsten waren het gevolg van strafrechtelijk onderzoek, zoals bij een handelaar uit Gelderland waar 470 illegaal ingevoerde vogels werden aangetroffen. Daarnaast vond de NVWA op een vogelmarkt vogels die vermoedelijk niet gekweekt, maar in het wild gevangen waren.

Volgens Benden is de handel in illegale dieren, dierlijke producten en planten een "flink probleem". "Wereldwijd gaan er miljarden in om, het is een aanzienlijke vorm van criminaliteit."

De in beslag genomen dieren gaan naar een voor de diersoort gespecialiseerde opvang, zegt Benden. "Daar zal goed voor ze worden gezorgd." De producten worden vernietigd.