Dave De K., verdacht van ontvoering en dood Dean (4), overgeleverd aan België

De 35-jarige Belg Dave De K. is door Nederland overgeleverd aan België. Daar staat hij morgen voor de onderzoeksrechter, die officieel beslist of hij wordt aangehouden. De K. wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en dood van de Belgische kleuter Dean (4). Het jongetje werd na een vermissing van een paar dagen in januari dood aangetroffen bij Neeltje Jans in Zeeland.

Dean werd voor het laatst levend gezien in België in het bijzijn van De K. Hij was bevriend met de moeder van Dean en zou op hem passen samen met zijn eigen vriendin. In Meerkerk, in de provincie Utrecht, werd De K. na Deans verdwijning uiteindelijk aangehouden. Op aanwijzing van De K. werd het lichaam van Dean gevonden.

Vorige week besliste de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) in Amsterdam dat De K. mocht worden overgeleverd aan België. De rechter verwierp De K.'s bezwaren dat hij in de gevangenis in het Belgische Dendermonde niet voldoende psychische ondersteuning kan krijgen en dat hij in België geen eerlijk proces kan verwachten gezien de media-aandacht.

Ook vriendin zit vast

De Nederlandse vriendin van De K. zat al vast in België. Ze wordt verdacht van ontvoering en moord en zou tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd. De rechter in Dendermonde verlengde haar voorarrest.

Vannacht zit De K. in een politiecel in Beveren, waar hij ook is verhoord. Als de rechter morgen zijn aanhouding beveelt, wordt ook beslist naar welke gevangenis hij wordt overgebracht.