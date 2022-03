Russische troepen op het punt Kiev te omsingelen, 'dit kan gruwelijk worden'

Voor wat er vervolgens gebeurt, zijn verschillende opties. Van een afstand van 10 tot 30 kilometer kan de Russische artillerie de stad beschieten. Of de grondtroepen ook massaal de stad met voorheen 3 miljoen inwoners ingaan, is nog de vraag. Een mogelijk scenario is dat Poetin de omsingeling gebruikt om Oekraïne tot concessies te dwingen. Maar als Zelensky daarop niet ingaat of als Poetin sowieso de regeringsgebouwen wil bezetten en daar de vlag wil laten hijsen, dan wacht Kiev een bloedige strijd.

In dit "zeer zorgwekkende scenario" zal verzet worden beantwoord met bruut geweld. "We hebben in Tsjetsjenië en Syrië gezien dat mensenlevens bij Poetin niet tellen." Osinga denkt niet dat de Russen tegenover de Oekraïense 'Slavische broeders' terughoudender zullen zijn. "De Russen zetten hier ook clusterwapens in."

Kiev is de hoofdprijs, maar niet genoeg

En wat zijn de politieke gevolgen? "Poetin is uit op de val van de regering in Kiev, maar de oorlog kan ook tot een splitsing van het land leiden, waarbij Rusland het oosten volledig overneemt en in het westen een afhankelijke republiek ontstaat."

Een volledige bezetting van Oekraïne is ook een optie, al is Osinga ervan overtuigd dat het enorme land met 150.000 man niet effectief te bezetten is en dat een bezetting kan leiden tot een jarenlange bloedige guerrilla. "Kiev is de hoofdprijs, maar het is niet gegarandeerd dat als Kiev valt de strijd gestreden is."

No-fly zone

En dan de rol van de NAVO. "De wapenleveranties die tot nu toe zijn gedaan, zijn belangrijk, maar niet genoeg. Dat verklaart waarom Zelensky vandaag bij president Biden en de NAVO om een no-fly zone heeft gevraagd." Bij zo'n no-fly zone zou de NAVO moeten garanderen en afdwingen dat in het Oekraïense luchtruim geen militaire activiteiten plaatsvinden. "Dat kan een afschrikkende werking hebben en ontneemt Rusland het aanvallend gebruik van het luchtruim."

"Die no-fly zone moet er dan wel binnen twee of drie dagen komen, vóór de grote steden omsingeld zijn", zegt Osinga. Maar president Biden heeft gezegd dat hij het voorlopig niet van plan is en de risico's van een no-fly zone zijn immens. Osinga zegt dat een no-fly zone kan betekenen dat NAVO-vliegtuigen Russische helikopters en gevechtsvliegtuigen uit de lucht halen en de Russische luchtverdediging in Oekraïne uitschakelen. "Dat betekent een direct confrontatie tussen NAVO en Russische eenheden wat tot snelle escalatie kan leiden."