Grote opmars Russen blijft nog uit, verzet Oekraïners 'venijnig'

Het is moeilijk een beeld te krijgen van de Russische opmars op de tweede dag van de oorlog in Oekraïne. "De situatie is fluïde", bevestigt bijzonder hoogleraar Oorlog Studies Frans Osinga, verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie en de Universiteit Leiden.

Osinga zegt dat Rusland op de eerste dag een flinke klap heeft uitgedeeld door het Oekraïense luchtruim in handen te krijgen, maar dat betekent niet dat het een walk over voor de Russen is.

"Rusland heeft te maken met een venijnige en goede georganiseerde tegenstander, die zich goed heeft voorbereid", aldus Osinga. Hij slaat het Oekraïense leger heel wat hoger aan dan het Iraakse leger dat in 2003 de Amerikaanse opmars naar Bagdad moest stuiten. De Amerikanen hadden daar bovendien te maken met een makkelijker, vlak terrein.

Val Kiev lijkt niet ophanden

Volgens Osinga klopt het dat Russische eenheden vandaag op 9 kilometer van het centrum van de hoofdstad Kiev stonden, maar dat betekent niet dat de val van de Oekraïense hoofdstad ophanden is. Het ging om vooruitgeschoven troepen, de hoofdmacht staat nog altijd op 50 kilometer van Kiev.

Belangrijk is dat de Russen er gisteren niet in slaagden het Antonov-vrachtvliegveld bij Kiev in te nemen. Eerst leek dat snel te lukken, maar vervolgens stuitten ze op fel verzet. Inmiddels zou het vliegveld wel in Russische handen zijn, maar hebben de Oekraïners de landingsbanen onklaar gemaakt.

Hoe ze dat gedaan hebben is onduidelijk. "Het kan met mijnen, betonnen obstakels en mortiergranaten, waardoor gaten in de start- en landingsbanen zijn gekomen".

Troepen aanvoeren

Waar het om gaat is dat de Russen hierdoor nog steeds niet in staat zijn grote hoeveelheden troepen aan te voeren. Om dat veilig te doen, zouden ze trouwens ook de omgeving van het vliegveld in handen moeten hebben.

Ook op de wegen naar Kiev zijn obstakels opgeworpen om de Russische opmars te stuiten en er zijn bijvoorbeeld bruggen vernield. "Het is echt 160 kilometer moeilijk begaanbaar terrein", zegt Osinga over de route van de grens naar de hoofdstad. Hij wijst er ook op dat Rusland dan wel het luchtruim beheerst, maar dat dat nog niet betekent dat helikopters of jachtvliegtuigen laag kunnen vliegen. "Dan krijgen ze te maken met luchtafweerkanonnen, raketwerpers en dergelijke."

Dat neemt niet weg dat Rusland van grote afstand Kiev kan bestoken. Burgemeester Klitsjko waarschuwde de inwoners van Kiev vanavond dat de komende nacht heel moeilijk zal worden.