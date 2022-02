Escalatie of afleidingstactiek? 'Poetin ziet kernwapens anders dan het Westen'

De Britse defensieminister Wallace ziet het bevel vooral als machtsvertoon. "We moeten niet vergeten dat dit een grote poging is om de aandacht af te leiden van zijn problemen in Oekraïne. Daarom gebruikt hij dit soort woorden in de media."

Osinga wijst er echter op dat Rusland totaal anders denkt over de inzet van kernwapens. "Het Westen beschouwt die als afschrikkingswapens, waarmee je de status quo wilt handhaven. Binnen de Russische doctrine kunnen ze ook worden ingezet als slagveldwapens. Dat scenario wil je niet aan denken, maar het speelt mee."

Daarmee wordt nu de kans op onbedoelde escalaties groter, waarschuwt Van Hooft. "Ik zou niet zeggen dat de kans daarop hoog is. Maar als het op kernwapens aankomt, word ik nerveus van alles wat de kans vergroot."

Niet op de spits drijven

Of de geest weer in de fles kan, hangt volgens Osinga af van wat Poetin uit het conflict weet te slepen. "Poetin zal zijn troepen niet onverrichter zake willen laten terugkeren naar Moskou. We weten van autoritaire leiders dat ze slecht omgaan met statusverlies."

Volgens Van Hooft moet het Westen kalm blijven en vooral zijn hand niet overspelen. "Het is taak ervoor te zorgen dat er een uitweg is voor Poetin. De afgelopen dagen hoorde je al stemmen opgaan voor een machtswisseling in Moskou, maar iemand die dit doet om zijn eigen regime veilig te stellen moet je niet daarmee bedreigen."

"We moeten niet nerveus worden, maar Poetin ook niet verder vernederen."