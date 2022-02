Kremlin: Poetin bereid tot overleg, mits Oekraïne instemt met neutrale status

Rusland zegt open te staan voor vredesbesprekingen met Oekraïne. Volgens Kremlinwoordvoerder Peskov wil Moskou een onderhandelingsteam naar de Belarussische hoofdstad Minsk sturen, om daar met vertegenwoordigers van de Oekraïense regering te spreken.

Moskou verbindt wel strikte voorwaarden aan zulke besprekingen. Zo eist Poetin dat Oekraïne akkoord gaat met een neutrale status van het land. Dat houdt in dat Oekraïne afziet van de aspiraties om ooit lid te worden van de NAVO en de Europese Unie.

De Oekraïense president Zelensky heeft herhaaldelijk aangeboden om met Poetin om tafel te gaan. Zo probeerde hij in de nacht van woensdag op donderdag, kort voordat de Russische eenheden het land binnentrokken, Poetin te bellen, maar die nam volgens Zelensky niet op.

De Oekraïense president vroeg Poetin gisteravond opnieuw om in gesprek te gaan. "De veiligheid van Oekraïne is gekoppeld aan de veiligheid van zijn buren", zei hij daarbij. Volgens het Kremlin zou Zelensky daarmee bereid zijn om een neutrale status van het land te bespreken.

Poetin zelf zal niet met Zelensky gaan praten, zegt correspondent Iris de Graaf. Hij noemt Zelenski, ondanks diens Joodse afkomst, consequent een nazi en ziet hem niet als een potentiële gesprekspartner.

Eerder staakt-het-vuren

In Minsk werden in 2014 en 2015 vredesakkoorden gesloten, waarbij naast Oekraïne en Rusland ook Frankrijk en Duitsland betrokken waren. Daarin werd onder meer een staakt-het-vuren afgesproken, evenals het terugtrekken van zware wapens uit het oosten van Oekraïne. Ook werd overeengekomen om verkiezingen in de afvallige pro-Russische regio's Donetsk en Loegansk te organiseren.

Op termijn zouden die twee regio's meer autonomie binnen Oekraïne moeten krijgen, zo werd in Minsk afgesproken. Poetin erkende maandagavond de onafhankelijkheid van de twee zelfverklaarde volksrepubliekjes en blies daarmee de akkoorden van Minsk definitief op.

Volgens het Kremlin is de Belarussische president Loekasjenko bereid om de besprekingen opnieuw in Minsk te organiseren. Het is maar de vraag of Oekraïne ermee akkoord gaat om in Minsk de besprekingen te voeren, omdat Belarus betrokken is bij de oorlog. Vanuit dat land is het Russische offensief op Kiev gelanceerd.

Oproep van Poetin aan Oekraïense militairen

Vanmiddag vroeg Poetin Oekraïense militairen om het heft in eigen hand te nemen en in opstand te komen tegen de Oekraïense regering. Tijdens een bijeenkomst met de Russische Veiligheidsraad, die werd uitgezonden op tv, richtte Poetin zich direct tot de Oekraïense militairen, omdat met hen beter te onderhandelen zou zijn dan met de regering van Zelensky.

In de bijeenkomst herhaalde Poetin nog eens zijn eerdere schimpscheuten aan het adres van de regering in Kiev. Hij noemde hen "een bende drugsverslaafden en neonazi's die de Oekraïense bevolking hebben gegijzeld".