Strijd om Kiev intensiveert, Russische troepen in noorden van de stad

De Amerikanen en Oekraïners vermoeden dat Rusland de Oekraïense regering wil uitschakelen. President Zelensky zei over informatie te beschikken dat hij het belangrijkste doelwit is van de Russen.

Burgerdoelen

Volgens Oekraïne verzamelt Rusland in Belarus nog meer troepen om Kiev aan te vallen. Ook burgers worden doelwit, zegt het Oekraïense leger: "Om de bevolking van Oekraïne te intimideren, kiest de vijand ervoor burgerdoelen zoals infrastructuur en woongebouwen te vernietigen." In de afgelopen 24 uur zijn al 33 burgerdoelen bestookt, zegt Oekraïne.

Afgelopen nacht werd bijvoorbeeld een flatgebouw in Kiev geraakt, waarschijnlijk door een Russische raket. Daarbij vielen drie gewonden. Ook elders in de stad werden explosies gehoord. In Charkov in Oost-Oekraïne en Marioepol in het zuiden wordt ook gevochten.