Rutte: escalatie door Rusland in Oekraïne kan niet onbeantwoord blijven

Het is een feit dat de escalatie door de Russische president Poetin in Oekraïne niet onbeantwoord kan blijven, zegt premier Rutte in reactie op Poetins erkenning van de volksrepublieken Donetsk en Loegansk, gisteravond. Dat houdt in dat er sowieso sancties worden getroffen. Als er sprake is van een Russische invasie in Oekraïne, wat volgens Rutte nu wordt uitgezocht, wordt dat sanctiepakket zwaarder.

"Dit is een directe schending van de soevereiniteit van Oekraïne en de territoriale integriteit van Oekraïne", aldus Rutte. "Dat is een escalatie." De premier zegt dat er internationaal intensief overleg is over de precieze sancties die nu getroffen gaan worden. Daarover wordt de komende uren of dagen meer duidelijk. "Dat gaan ze voelen, dat kan ik u verzekeren", zegt hij.

Verder zijn er volgens Rutte op dit moment nog "allerlei onbevestigde berichten" over een militaire invasie door de Russen in Oekraïne. Hij benadrukt dat het belangrijk is om eerst zeker te weten wat er precies aan de hand is, en het sanctiepakket daarop af te stemmen. "De Russen weten wat we kunnen doen en ze zijn daar echt bezorgd over."

'Massieve retaliatie'

Gisteravond reageerde premier Rutte al kort bij talkshow Jinek op de ontwikkelingen in Oekraïne. Voordat hij de studio verliet, noemde hij Poetin "natuurlijk totaal paranoia". Hij zei een inval in de Donbas-regio te vrezen en zei toen ook al dat zo'n stap moet leiden tot een "massieve retaliatie met sancties", dus een vergeldingsactie in de vorm een zwaar pakket aan sancties aan Poetin en zijn medestanders.

Verder werd gisteravond al duidelijk dat Rutte 's avonds heeft overlegd met de Duitse bondskanselier Scholz en EC-voorzitter Von der Leyen, naast gesprekken met de ministers Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Ollongren van Defensie. De inschatting was toen dat Ruttes reactie afhankelijk zou zijn van wat de "vredesmissie" - zoals Poetin de troepeninzet noemt - in de praktijk zou behelzen.