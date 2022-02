Poetin gaat 'Volksrepublieken' Donetsk en Loehansk erkennen

De Russische president Poetin gaat de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk "in de nabije toekomst" erkennen. Volgens het Kremlin heeft Poetin de Franse president Macron en Duitse bondskanselier Scholz hiervan op de hoogte gebracht. Poetin zal de beslissing vanavond in een tv-toespraak bevestigen.

Wanneer Poetin precies tot erkenning overgaat is niet duidelijk. De twee 'Volksrepublieken' bestaan uit delen van twee Oekraïense provincies. Met de erkenning zou Rusland de Oekraïense soevereiniteit over deze grondgebieden officieel niet langer erkennen.

De Franse president Macron wil de VN-Veiligheidsraad bijeenroepen naar aanleiding van de voorgenomen erkenning. De Duitse bondskanselier Scholz veroordeelt de stap en schrijft dat daarmee de akkoorden van Minsk teniet worden gedaan. EU-buitenlandchef Borrell wil dat de Europese Unie strafmaatregelen aan Rusland oplegt.

De twee provincies verklaarden zich in 2014 onafhankelijk, maar die status is door geen enkel land erkend. De Volksrepublieken Donetsk (DNR) en Loehansk (LNR) hebben slechts een deel van de provincies Donetsk en Loehansk in handen, maar claimen het volledige grondgebied. Het is onduidelijk welk grondgebied als volksrepubliek wordt erkend.

Op deze kaart zie je dat maar een deel van de oblasten (provincies) door de separatisten wordt bestuurd: