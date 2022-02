Omgewaaide bomen: veel opruimwerk, maar ook een zegen voor het bos

"Natuurlijk is het zonde als je een enorme monumentale boom ondersteboven ziet gaan, maar vaak lijkt het erger dan het is", zegt ook Harco's zoon Bertwin Bergman, die boswachter is op Vlieland. "Dood hout leeft."

Op het Waddeneiland waaiden dit weekend enkele tientallen bomen om, waarvan een stuk of zes over het pad. "Dat valt relatief erg mee", zegt Bertwin. "Als je al die foto's en video's ziet van de storm mogen we in onze handen knijpen."

De bomen die over een pad zijn gevallen of daar nog overheen hangen, worden met een trekker weer het bos in gesleept: