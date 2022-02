Nederland maakt schade op van storm Eunice, zwaarste in vier jaar

Nederland maakt vandaag de schade op van storm Eunice, die tot gisteravond laat over het land raasde. De storm heeft voor zover bekend aan vier mensen het leven gekost. In alle gevallen kwam dat door omvallende bomen. Ook is een onbekend aantal mensen gewond geraakt.

Vannacht iets na 02.00 uur beëindigde het KNMI code rood en nu geldt alleen in het westen en noorden nog code geel. De wind neemt geleidelijk in kracht af. Vanochtend is het in het noorden nog onstuimig. Vooral in het westen van het land is er ook vandaag kans op zware windstoten.

De materiële schade is groot. Bomen waaiden op wegen en huizen, op veel plaatsen vlogen dakdelen, zonnepanelen en bouwmaterialen door de lucht. In Houten (provincie Utrecht) hing urenlang een bak van een glazenwasser aan een hijskraan boven een winkelcentrum voor die kon worden vastgezet. Op de weg waaiden vrachtwagens en bestelbusjes om.

Openbaar vervoer plat

De treinen rijden vanochtend nog niet. Er vielen vooral veel bomen op het spoor en op veel plekken is de bovenleiding beschadigd. ProRail is vannacht al begonnen met het opnemen van de schade en de eerste herstelwerkzaamheden op plaatsen waar dat veilig kon. Wanneer er weer treinen kunnen rijden, is nog niet duidelijk. De NS laat weten dat eerst de schade moet worden opgenomen voor er meer duidelijkheid komt.

Op veel plaatsen is het ook de rest van het openbaar vervoer nog ontregeld. Zo rijdt een aantal trams in Amsterdam om en ligt in Rotterdam een deel van het metronetwerk stil.

De snelwegen zijn over het algemeen goed begaanbaar. "Mensen moeten nog wel rekening houden met verkeershinder", waarschuwt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Al hebben we wel veel kunnen opruimen: bomen, verkeersborden, gekantelde vrachtwagens. Op sommige plekken ligt er nog wat op de weg, dus check de verkeersinformatie."

Rijkswaterstaat verwacht nog een groot deel van de ochtend nodig te hebben om alles op te ruimen en adviseert om ook de weersomstandigheden in de gaten te houden.

Dit is de schade van gisteren in beeld: