Schade en overlast door Franklin, vandaag opnieuw harde wind

Storm Franklin heeft op verschillende plekken in het land tot problemen geleid. De piek van de storm lag gisteren in de avonduren, en ook vannacht is er nog schade gemeld door omgevallen bomen.

In Beek en Donk kwam een afgebroken tak op vijf geparkeerde auto's terecht. In ieder geval twee auto's hebben hierbij flinke schade opgelopen doordat de daken zijn ingedeukt. In Maastricht viel een boom tegen een supermarkt. Het is onduidelijk wat de schade is.

Gisteren werd in Moordrecht voor de tweede keer in korte tijd een aantal woningen ontruimd vanwege losgewaaide daken. Vrijdag werden de woningen voor het eerst ontruimd, omdat de daken waren losgerukt door storm Eunice. De noodbedekking die erop was gelegd, is vandaag weer weggewaaid, schrijft Omroep West. De bewoners zijn opgevangen in een hotel.

Op het spoor en op de weg leidde de storm tot flink wat overlast. Op A4 tussen Bergen op Zoom-Zuid en Hoogerheide lagen meerdere bomen op de weg. De weg richting de Belgische grens was daarom dicht. Ook op de A28 tussen Dwingeloo en Beilen was er verkeershinder door een omgewaaide boom.

In Hilversum dreigden losgeraakte dakplaten van het stationsgebouw af te waaien. Het treinverkeer werd daarop stilgelegd en de brandweer heer de platen gisteravond verwijderd. Het treinverkeer kwam daarna weer op gang. De meeste treinen reden in de avond weer volgens de normale dienstregeling.

Door storm Franklin waaiden er op verschillende plekken in het land bomen om: