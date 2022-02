Nooit eerder zo veel meldingen: minstens half miljard euro stormschade

De stormschade van de afgelopen dagen bedraagt ruim een half miljard euro. Nooit eerder kregen verzekeraars in krap een week tijd zo veel schademeldingen en was de verwachte schadepost zo hoog, meldt het Verbond van Verzekeraars.

De minstens 500 miljoen euro stormschade is een inschatting op basis van modellen en geregistreerde gegevens van verzekeraars. De branchevereniging verwacht dat dit bedrag zal worden gepasseerd. In dat geval is het volgens de verzekeraars de duurste weersgebeurtenis ooit.

"Op de tweede plek in deze top tien staat de zware hagelbui in Limburg en Noord-Brabant van 2016 met 483 miljoen euro schade", zegt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. De januaristorm van 2018 komt op de derde plek in deze lijst met 436 miljoen aan stormschade. "Dit was er echt een van de buitencategorie", benadrukt Weurding.

Drielingstorm

Sinds vorige week woensdagavond kreeg Nederland opeenvolgend te maken met stormen Dudley, Eunice en Franklin. Alleen al Eunice was de zwaarste storm van de afgelopen vier jaar. Zeker vier mensen kwamen als gevolg van deze storm in Nederland om het leven.

In combinatie met de twee andere stormen was de schade aan huizen, voertuigen, ondernemingen en andere bezittingen volgens verzekeraars enorm.

Ook vandaag veroorzaken omgevallen bomen averij en leed, zoals op deze begraafplaats in Brabant: