Politie zoekt hooligans die vernielingen aanrichtten bij Alkmaars café

De politie is op zoek naar een groep van vermoedelijk zo'n vijftig man, die gisteravond bij een café in Alkmaar zware vernielingen heeft aangericht. Alle ramen aan de voorkant van de kroeg zijn ingeslagen en er werd met stoelen, tafels en fietsen gegooid.

Het incident vond plaats rond 20.00 uur, een uur voor de start van de thuiswedstrijd van AZ tegen Heracles Almelo. De politie zegt dat de daders hooligans zijn, maar noemt daarbij geen specifieke club.

In een video die in handen is van NH Nieuws wordt "Rotterdam Hooligans" geroepen en ook op sociale media wordt de link gelegd met Feyenoord-aanhangers. Een politiewoordvoerder zegt dezelfde signalen te krijgen en alle informatie uit camerabeelden en berichten op sociale media mee te nemen in het onderzoek.

Onherkenbaar

In de omgeving van de kroeg is gisteravond wel een aantal auto's stilgezet, maar er is daarbij niemand opgepakt. De verdachten waren donker gekleed en lastig te herkennen.

"We kunnen niet als een schot hagel allemaal mensen van straat halen, alleen maar omdat ze bijvoorbeeld uit een andere stad komen", legt de politiewoordvoerder uit. "Van alle mensen die we hebben staande gehouden weten we de identiteit, we weten wie ze zijn. Uiteraard staan wij daarover ook in contact met coördinatoren van supportersverenigingen." Op dit moment wordt onderzocht of er personen kunnen worden gelinkt aan de gepleegde strafbare feiten in het café.

Bij het incident is niemand gewond geraakt. De eigenaar van het café doet aangifte bij de politie.