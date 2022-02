Niet Mark Zuckerberg, maar Nick Clegg mag namens Facebook nu de klappen opvangen

Facebook schoof Clegg de afgelopen tijd al vaker naar voren. Zo voerde hij de verdediging van het techbedrijf toen afgelopen najaar klokkenluider Frances Haugen allerlei problemen bij Facebook en Instagram aan het licht bracht.

Clegg zal voortaan dus standaard de klappen opvangen voor Zuckerberg. Ook hoopt Zuckerberg ongetwijfeld dankzij Clegg onder ingewikkelde hoorzittingen uit te kunnen komen. Iets waar de Facebook-topman ongewild de afgelopen jaren de nodige ervaring mee heeft opgedaan.

Terug in politieke centrum

Volgens vrienden twijfelde Clegg of hij in 2018 wel moest ingaan op het aanbod van Facebook, schreef The New York Times vorig jaar. Het feit dat hij dankzij zijn nieuwe prominente positie kon terugkeren in het centrum van het politieke debat trok hem over de streep. In een memo stelde hij dat het voor Facebook onwenselijk is om zoveel macht te hebben - zeker in het licht van de vrijheid van meningsuiting.

Hij handelde navenant bij wat wordt gezien als zijn belangrijkste wapenfeit bij Meta tot dusver: de oprichting van de Oversight Board. Deze waakhond is bedacht door het bedrijf zelf, maar bestaat uit mensen van buiten Facebook. De voorzitter is de Deense oud-premier Helle Thorning-Schmidt, die volgens The New York Times bevriend is met Clegg. Voor de rest bestaat de raad uit onder meer juristen en mensenrechtendeskundigen. Zij oordelen nu over de moeilijkste moderatiekwesties.

Uit een analyse van de NOS bleek dat de Oversight Board in het eerste jaar dat het toezicht hield in twintig gevallen uitspraak deed, waarbij het techbedrijf in het merendeel van de onderzochte kwesties werd teruggefloten. De Oversight Board blijkt echt kritisch te zijn - mogelijk kritischer dan waar Meta op rekende.

Dit leverde het eerste jaar van Facebooks toezichtraad op: