Eigen toezichtraad tikte Facebook in eerste jaar vaak op de vingers

Facebook heeft zogeheten community richtlijnen - het equivalent van de Nederlandse wetgeving - die leidend moeten zijn bij de vraag of iets wel of niet door de beugel kan. En juist die 'wetten' en de toepassing ervan worden stevig bekritiseerd. Veel voorkomende kritiek betreft onduidelijkheden in de richtlijnen en gebrek aan transparantie in uitleg aan gebruikers over de moderatiekeuzes.

Borstkankercampagne niet herkend

Een ander probleem is het feit dat het bedrijf gebruikmaakt van geautomatiseerde systemen om content te weren. Dat is ook nodig: Facebook en Instagram zijn té groot om alleen aan menselijke moderatoren over te laten. Maar het geautomatiseerde systeem laat steken vallen: zo werd een campagne om aandacht te vragen voor borstkanker, met foto's waarop een tepel te zien was, niet herkend en vervolgens geweerd.

Het werk van de toezichtraad brengt ook een ander knelpunt aan de oppervlakte. Waar de raad genoeg tijd en geld heeft om zaken te bestuderen, hebben de duizenden moderatoren die élke dag dit werk doen, die tijd vaak niet. Zij maken keuzes onder hoge druk en bekritiseerde werkomstandigheden.