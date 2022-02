NAVO verwacht grootscheepse aanval op Oekraïne, risico is 'zeer, zeer groot'

De NAVO verwacht dat Rusland een grootscheepse aanval op Oekraïne gaat uitvoeren. "Alles wijst erop dat Rusland een volledige aanval op Oekraïne aan het voorbereiden is", zei secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO bij de Duitse publieke zender ARD. Het risico op een aanval is volgens hem "zeer, zeer groot".

Volgens Stoltenberg, die een internationale veiligheidsconferentie in München bijwoont, wijst niets erop dat Rusland zijn troepenmacht rond Oekraïne aan het afbouwen is, zoals de Russen zelf zeggen. "Er worden geen troepen teruggetrokken, maar er komen wel nieuwe bij." Volgens hem zijn er ook tekenen dat Rusland een voorwendsel zoekt om Oekraïne binnen te vallen.

De Amerikaanse president Biden zei vrijdagavond ervan overtuigd te zijn dat president Poetin besloten heeft tot een offensief tegen Oekraïne. Volgens hem is het doel daarbij om de hoofdstad Kiev te bereiken. Hij benadrukte wel dat het voor Moskou nog niet te laat is om te de-escaleren met diplomatiek overleg.

Ook de NAVO-chef hoopt dat het een diplomatieke oplossing nog mogelijk is. "We willen dat Rusland van koers verandert en met ons om de tafel gaat zitten." De NAVO heeft uit voorzorg wel personeel uit de hoofdstad Kiev verplaatst naar het westelijker gelegen Lviv en naar Brussel. Onduidelijk is om hoeveel mensen het gaat.

Hoop op diplomatie

Eerder vandaag zei de Duitse bondskanselier Scholz op de veiligheidsconferentie dat er in Europa "weer oorlog dreigt", al wees hij erop dat er nog diplomatieke oplossingen mogelijk zijn. Volgens de Britse premier Johnson bouwen de Russen "een spinnenweb van desinformatie".

In een interview met de BBC zegt Johnson ook dat Rusland "de grootste oorlog in Europa sinds 1945" aan het voorbereiden is. Hij denkt dat Rusland van plan is een invasie te starten om zo de hoofdstad Kiev te omsingelen. Volgens Westerse inlichtingendiensten hebben de Russen een troepenmacht van zo'n 150.000 militairen verzameld rond Oekraïne.

De komende dag hebben de Franse president Macron en president Poetin telefonisch contact over de situatie. Ook de Amerikaanse en Russische ministers van Defensie spreken met elkaar. En komende week staat er een ontmoeting tussen de Russische buitenlandminister Lavrov en zijn Amerikaanse ambtgenoot Blinken op het programma.

Situatie aan het front

Aan het front in Oost-Oekraïne is de situatie aan het escaleren, zeggen waarnemers van de OVSE. Volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa werden in de regio's Donetsk en Loegansk vrijdag meer dan 1400 explosies gerapporteerd. In die regio's staan het Oekraïense leger en door Rusland gesteunde separatisten lijnrecht tegenover elkaar.

Bij beschietingen door pro-Russische separatisten kwamen gisteren twee Oekraïense militairen om het leven, meldde het regeringsleger.