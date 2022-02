Nog maanden onduidelijkheid over overlastmaatregelen Schiphol

Het blijft nog maanden onduidelijk of Schiphol ingrijpende maatregelen moet nemen vanwege strengere stikstof-, geluid- en overlastregels. Het gaat bijvoorbeeld om het inkrimpen van het aantal vluchten en het uitkopen van omliggende boerderijen.

Het probleem is "complex" en "kost tijd', zo schrijft minister van Infrastructuur en Waterstaat Harbers aan de Tweede Kamer. Hij heeft onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV gevraagd om te onderzoeken op welke manier de luchthaven schade aan de omliggende natuurgebieden kan beperken. En ook Schiphol zelf gaat hiermee aan de slag. Dat zal enkele maanden duren, verwacht Harbers.

Vergunning

Luchthaven Schiphol voldoet niet aan de strengere milieu-eisen en heeft ook geen natuurvergunning die nodig is met het oog op de stikstofuitstoot. Die vergunning moet er wel snel komen en het kabinet heeft hier al maanden grote zorgen over.

In december besprak het kabinet een via de NOS uitgelekte notitie over draconische maatregelen om de luchthaven te laten voldoen aan strengere stikstof-, geluid- en overlastregels.

Daarbij is sprake van het schappen van mogelijk 100.000 vluchten, het uitkopen van nabijgelegen boerderijen en een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op snelwegen rondom de luchthaven.

Bestuursvoorzitter Benschop wil niet vooruitlopen op de vraag wat de gevolgen voor Schiphol zijn als er inderdaad een verplichte krimp komt. Het beantwoorden van de vragen en het maken van de berekeningen zal zeker nog een aantal weken in beslag nemen, zei hij vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers.