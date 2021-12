Minister zwijgt over minder vluchten Schiphol, erkent 'allerlei' problemen

Het is nog onduidelijk op welke manier het kabinet de toekomst van Schiphol veilig wil stellen. De ministerraad besprak vandaag een via de NOS uitgelekte notitie over draconische maatregelen om de luchthaven te laten voldoen aan strengere stikstof-,geluid- en overlastregels.

Het gaat dan om onder meer het schrappen van mogelijk 100.000 vluchten, het uitkopen van nabijgelegen boerderijen en een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op snelwegen rondom de luchthaven.

Lastig

De verantwoordelijk minister Visser van Infrastructuur en Milieu wil niets kwijt over mogelijke oplossingen. Ze spreekt over "allerlei problemen op tal van vlakken".

Ze gaat niet over het verminderen van het aantal vluchten, zo maakte ze duidelijk bij de inloop van de ministerraad. Visser verwijst naar haar collega Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) die een ontbrekende natuurvergunning vanwege stikstof moet afgeven. "Het is lastig praten als iemand anders deze beoordeling doet." Ook over het uitkopen van boeren verwijst Visser naar LNV.