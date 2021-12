Grote zorgen kabinet over Schiphol, aantal vluchten mogelijk fors omlaag

Mogelijk moeten er ingrijpende maatregelen worden genomen om de toekomst van Schiphol veilig te stellen. Juridische adviseurs van het demissionaire kabinet adviseren draconische maatregelen omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast. Ook beschikt de luchthaven niet over een natuurvergunning. Binnen het kabinet zijn er grote zorgen over de kwestie, zo zeggen bronnen tegen de NOS.

Er wordt gewerkt aan een natuurvergunning, maar dat is juridisch heel complex. De kans bestaat dat het aantal vluchten per jaar moet verminderen. Zonder ingrijpende maatregelen zou volgens juristen een vergunning afgegeven kunnen worden voor zeker niet meer dan 400.000 vliegbewegingen per jaar, een afname van 20 procent.

Om het huidige jaarlijkse aantal toch te houden, is het volgens de juristen bijvoorbeeld nodig om boerenbedrijven in de wijde omgeving op te kopen. Ook zou de maximumsnelheid op snelwegen in de buurt omlaag moeten naar 80 kilometer per uur en moeten vervuilende bedrijven in de omgeving strenger worden aangepakt. En zelfs dan nog is het de vraag of de natuurvergunning die Schiphol nodig heeft, zal standhouden bij de rechter.