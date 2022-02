Luchthaven Schiphol ziet geleidelijk herstel

In 2021 leed Royal Schiphol Group opnieuw een verlies van honderden miljoenen euro's met zijn activiteiten, maar het bedrijf ziet wel geleidelijk herstel.

Vooral tijdens de zomermaanden reisden meer passagiers via de luchthavens van het bedrijf; Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. In totaal kwam het aantal passagiers in 2021 uit op 29 miljoen. In 2020 was dat nog 23,5 miljoen. Voor corona, in 2019, reisden er 80,5 miljoen passagiers via de luchthavens.

287 miljoen euro verlies, maar toch winst

Het verlies uit de activiteiten van het bedrijf was kleiner dan een jaar eerder: 287 miljoen euro. In het eerste coronajaar was dat nog ruim een half miljard euro.

Op papier was er helemaal onder aan de streep wel een winst van 105 miljoen euro vanwege een aantal meevallers, zoals de loonsteun van de overheid (84 miljoen euro), de resultaten van vastgoedinvesteringen (69 miljoen euro) en de waardestijging van aandelen in het moederbedrijf van luchthaven Parijs (252 miljoen euro).

Hoewel het bedrijf verwacht dat het herstel in 2022 doorzet, is het niet de verwachting dat het aantal passagiers voor 2024 weer op het niveau van voor corona komt.

Gisteren kwam luchtvaartmaatschappij Air France-KLM met de resultaten over 2021. Dat bedrijf zag ook herstel, hoewel het opnieuw een miljardenverlies noteerde. Vooral het laatste kwartaal, waarin Amerika weer openging voor reizigers, zorgde voor een beter resultaat bij de luchtvaartmaatschappij.