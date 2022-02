Air France-KLM lijdt opnieuw miljardenverlies, maar herstel lijkt ingezet

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft opnieuw een miljardenverlies geleden, maar het verlies loopt snel terug. De rode cijfers over vorig jaar kwamen uit op 3,3 miljard euro, tegen 7,1 miljard in 2020.

De luchtvaartmaatschappij vervoert veel minder passagiers dan voor de coronacrisis. In 2019 werden nog meer dan 100 miljoen mensen de wereld over gevlogen. Afgelopen jaar waren dat er nog geen 45 miljoen.

De laatste kwartalen gaat het steeds beter met Air France-KLM. Het Nederlandse onderdeel van de luchtvaartmaatschappij, KLM, maakt twee kwartalen op rij winst, bij Air France was dat het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de coronacrisis het geval.

"Het afgelopen kwartaal was een keerpunt", zegt de hoogste baas van de luchtvaartmaatschappij, Ben Smith. "De crisis is nog niet voorbij, maar het maakt ons optimistisch over de toekomst."

Steun

Air France-KLM is het bedrijf dat verreweg de meeste steun heeft gekregen van de Nederlandse overheid. Via de NOW-regeling werd tot vorig jaar 1,7 miljard euro aan het bedrijf overgemaakt. Om de crisis door te komen sneed de luchtvaartmaatschappij flink in het personeelsbestand: zo schrapte KLM bijna 6000 banen.

Ook kreeg het bedrijf een apart steunpakket ter waarde van 3,4 miljard euro steun aan leningen en garanties van de Nederlandse overheid. Ook de Franse overheid sprong met miljarden bij.

De Nederlandse topman van KLM, Pieter Elbers, maakte vorige maand bekend dat hij bezig is aan zijn laatste termijn bij het bedrijf. Volgend jaar mei loopt zijn termijn af en samen met de raad van commissarissen heeft hij besloten niet voor een derde termijn te gaan.