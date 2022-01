Bij KLM 'zeer geliefde' topman Elbers vertrekt volgend jaar

Pieter Elbers vertrekt begin volgend jaar als topman van KLM. Zijn huidige (tweede) termijn loopt op 1 mei 2023 af. De raad van commissarissen van de luchtvaartmaatschappij zegt dat "in goed overleg is besloten" om hem niet voor een derde termijn op te laten gaan.

Elbers laat weten dat hij zich tot het einde zal blijven inzetten voor het bedrijf en het stokje vol vertrouwen overdraagt aan zijn opvolger. "Ik ben bijzonder trots op KLM en zijn geweldige medewerkers. Zeker in deze hectische en moeilijke tijden blijven zij de kracht van KLM. Mijn dertigjarige carrière bij de blauwe familie is een onvoorstelbare mooie reis die ik altijd zal koesteren."

'Zeer geliefd'

Het aangekondigde vertrek komt hard aan bij de ondernemingsraad van KLM, zegt voorzitter Fucci tegen persbureau ANP. "De ceo die ons bedrijf door de zwaarste storm in ons bestaan heeft geloodst, gaat ons verlaten. Dit zal voor veel collega's een zware boodschap zijn en men heeft echt wel tijd nodig om dit te verwerken."

Volgens Fucci is Elbers "zeer gewaardeerd en zeer geliefd". "Dit is echt ingeslagen als een bom", vertelt Fucci, die op het moment van de bekendmaking als gezagvoerder vanuit Istanbul naar Schiphol vloog. "Ik had twee stewardessen aan boord die toen ze het nieuws net hoorden met tranen in hun ogen stonden", aldus de OR-voorzitter. "Mijn telefoon is ook ontploft."

Air France

Toch was hij niet altijd even geliefd bij moederbedrijf Air France-KLM. Elbers zou regelmatig hebben dwarsgelegen bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. Dat leidde tot ophef over zijn herbenoeming na de eerste termijn in 2019. Duizenden KLM'ers ondertekenden destijds een petitie voor de herbenoeming van Elbers; zelden was er zoveel reuring rond een benoeming of herbenoeming van een topman.

KLM'ers zijn ingenomen met Elbers en zien hem als voorvechter en behartiger van de Nederlandse belangen, zegt economieverslaggever Wessel de Jong. "De strijd tussen de twee topmannen van AirFrance-KLM, Ben Smith en Pieter Elbers, leek naar de achtergrond verdwenen. De scherpste kantjes waren ervan af. Het vertrek van Elbers lijkt op een nette manier te gaan, al blijft de vraag in hoeverre hijzelf echt klaar was bij KLM."