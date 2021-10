Nog steeds rode cijfers voor Air France-KLM, maar verlies is een stuk kleiner

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft in de zomer opnieuw verlies geleden, maar veel kleiner dan een jaar eerder. Het verlies in het derde kwartaal dit jaar is onder de streep 192 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog zo'n 1,6 miljard euro.

Zonder onder meer belastingen en rentebetalingen mee te nemen bleven zelfs zwarte cijfers over: zo'n 796 miljoen euro. "Ik heb het intern bemoedigend genoemd", zegt Pieter Elbers, president directeur van KLM, vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "We zijn weer op de weg terug."

17 miljoen passagiers vlogen met het concern in de zomermaanden. Dat is bijna het dubbele van een jaar eerder. KLM zelf vervoerde 5,2 miljoen passagiers. Een jaar eerder waren dat er nog 2,3 miljoen.

Het netwerk is weer voor 70 à 80 procent terug, grenzen openen weer, en mensen vliegen weer vaker, zegt Elbers. "Als mensen kunnen, dan gaan ze vliegen. Dat zien we in Nederland en dat zien we ook buiten Nederland."

Onzekerheid

De omzet van het gehele concern steeg naar 4,5 miljard euro. Dat is een stuk meer dan in de vorige zomer: toen zette het concern zo'n 2,5 miljard euro om. In de zomer van 2019, voor corona, was dat nog zo'n 6,5 miljard euro.

Ook voor het komende kwartaal is het concern optimistisch. De Verenigde Staten opent de grenzen verder, net als Canada en Singapore. Air France-KLM verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar te vliegen met een bezetting van 70 tot 75 procent ten opzichte van voor corona. Toch zijn er ook nog veel onzekerheden. Zo blijven grote delen van Azië nog steeds gesloten, en ook komen de zakelijke reizen nog niet echt op gang.

Daarnaast blijft de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het virus een grote rol spelen, zeker nu de besmettingen weer oplopen. "Het virus laait op, maar het virus laait natuurlijk vooral op in situaties waarin mensen niet gevaccineerd zijn. Wij hopen natuurlijk dat overheden niet meer dezelfde methode hanteren als aan het begin van de pandemie", zegt Elbers.

In plaats van grove maatregelen, zoals het sluiten van grenzen, hoopt hij nu op gerichtere maatregelen mocht het virus weer grootschalig oplaaien. Extra eisen, zoals aanvullende PCR-testen, noemt Elbers als bijvoorbeeld.

Op eigen benen

De zomermaanden waren de laatste maanden waarin het bedrijf loonsteun ontving van de overheid. KLM is veruit de grootste ontvanger van die loonsteun, een regeling voor alle bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Vanaf oktober stopt het pakket. Dat veroorzaak geen grote problemen, verwacht Elbers.

"Uiteindelijk moet ieder bedrijf, en daar zijn wij geen uitzondering op, op eigen benen kunnen staan. Je kunt natuurlijk niet oneindig aan de loonsteun blijven hangen", zegt hij.

De steun heeft volgens hem goed geholpen. "Wij hebben helaas moeten inkrimpen, maar dat hebben we toch op een manier gedaan die uiteindelijk paste bij de situatie. En nu zijn we er klaar voor om onze klanten weer te verwelkomen aan boord." Eerder liet KLM weten geen extra ontslagrondes te verwachten door het aflopen van de steun.

Staatssteun

Naast de loonsteun, waar ook andere bedrijven gebruik van hebben gemaakt, kreeg KLM ook een apart steunpakket van de overheid: 3,4 miljard euro aan leningen en garanties. 1 miljard daarvan is opgenomen, zegt Elbers. "Dat betekent, plat gezegd, dat er 2,4 miljard euro bij de overheid op de bank staat, en 1 miljard hebben we gebruikt als lening." Het heeft geholpen om vaste grond onder de voeten te krijgen.

Daarnaast loopt er een discussie over steun voor het eigen vermogen van KLM. Daar zijn nog gesprekken over bezig, maar dat is hele ingewikkeld zegt Elbers. De Europese Commissie is daar ook bij betrokken, omdat er strenge regels zijn voor staatssteun. In ruil voor steun moet KLM slots inleveren om te voorkomen dat concurrerende maatschappijen worden benadeeld. Die landingsrechten zijn voor het bedrijf heel belangrijk, zei Elbers eerder.

Extra steun voor Air France kwam in april van de Franse overheid. Het ging om een kapitaalinjectie van 4 miljard euro. Air France heeft daar slots voor moeten inleveren. Elbers durft niet te zeggen wanneer er een uitkomst van de gesprekken over de Nederlandse steun aan KLM kan worden verwacht.