Herrie valt meer op na coronarust: minder vliegtuigen, meer klachten

Omwonenden klagen meer over lawaai door vliegverkeer dan voor de pandemie. Hoewel het aantal vluchten nog altijd achterblijft in vergelijking tot 2019, is het aantal klachten rond grote luchthavens in Nederland juist gestegen, schrijft het AD.

Afgelopen maand werd door omwonenden van Schiphol 21.049 keer geklaagd over overlast, tegen 18.988 in 2019. Het aantal vluchten was in diezelfde periode opvallend genoeg gedaald van 45,122 naar 32.000.

"Het lijkt aannemelijk dat een periode van bijzonder weinig vliegverkeer ervoor heeft gezorgd dat de toename extra opviel", redeneert een woordvoerder van Schiphol.

Normaal

Dezelfde trend ontdekte de krant bij Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en de vliegbewegingen van de luchtmacht. "Mensen beléven blijkbaar meer overlast", is de reactie uit Rotterdam.

Alfred Blokhuizen van de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast denkt dat omwonenden door de coronarust nu pas doorhadden hoe groot de overlast anders was. "Pas toen ze opeens weer vogels hoorden, een strakblauwe schone lucht zagen en hun tuinmeubels niet meer elke week hoefden te poetsen, dachten ze: hé, dit hoort normaal te zijn."