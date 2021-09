Luchtvaartmaatschappijen woedend over coronanaheffing van Schiphol

Schiphol wil een naheffing opleggen aan luchtvaartmaatschappijen vanwege de coronacrisis. Maatschappijen, zoals KLM, zijn daar kwaad over en overwegen juridische stappen om die heffing te voorkomen. Ze waarschuwen voor hogere ticketprijzen als Schiphol de plannen doorvoert.

Het gaat om een naheffing van zo'n 380 miljoen euro, schrijft het FD. Schiphol bevestigt dat er gesproken wordt over verhoging van de havengelden. Dat is het geld dat luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van de luchthaven. Volgens de krant gaat het om een verhoging van 40 procent, die vanaf 2023 in drie stappen wordt ingevoerd.

De grootste betaler van die heffing wordt KLM, de grootste gebruiker van de luchthaven.

Juridische stappen

Schiphol heeft sinds de coronacrisis een verlies geleden van 721 miljoen euro. Het kabinet heeft eerder toestemming gegeven om vanaf 2023 een deel van die verliezen te verrekenen met luchtvaartmaatschappijen. Die zijn daar fel tegen.

"Ze laten ons betalen voor diensten die ze niet geleverd hebben", zegt Marnix Fruitema van Barin, de belangenorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, in het FD. "Is dit geen misbruik van je positie als monopolist?" Barin overweegt juridische stappen om de coronaheffing te voorkomen.

Bij de maatschappijen is er ook onvrede, omdat Schiphol meer kosten maakt voor de aanleg van een nieuwe pier. Die had al anderhalf jaar open moeten zijn, maar de bouw is uitgesteld en de kosten lopen op. Voor die bouwkosten komt er een aparte verhoging van de havengelden aan.