Kan KLM rekenen op terugkeer zakelijke reiziger? 'Het zal nooit meer hetzelfde worden.'

Als werknemers toch moeten reizen, heeft de trein vaker de voorkeur, zegt Bontes van Deloitte: "Naar Brussel, Düsseldorf, Parijs of Londen mag niet meer gevlogen worden binnen ons bedrijf. Het vliegtuig komt pas in beeld als de reisafstand meer dan 700 kilometer is of als de reis extreem veel tijd kost."

Duurzamer vliegen

Wanneer er toch gevlogen wordt, wordt vaker gekozen voor economy class, vervolgt Bontes: "Voor één stoel in de business class kun je drie gewone stoelen neerzetten. Zo passen er meer mensen in het vliegtuig".

PwC maakt CO2-data inzichtelijk, zodat medewerkers en klanten uit zichzelf minder gaan vliegen, legt duurzaamheidsdirecteur Wineke Haagsma uit: "Zij kunnen precies zien hoe veel CO2 er per reis kan worden uitgestoten, afhankelijk van hoeveel mensen meegaan, wat het vervoersmiddel is en of er business of economy gevlogen wordt. Dit heeft zeker effect op de reiskeuzes."

Fysiek contact

Maar in veel gevallen blijft reizen toch noodzakelijk, aldus Mols van ASML: "Fysiek contact is soms onvermijdbaar, als een machine van een klant aan de praat moet worden gebracht bijvoorbeeld, of als we een presentatie aan een CEO van een belangrijke klant moeten geven."

Ook verzekeraar ASR zegt dat niet alle zakelijke vliegreizen vervangen kunnen worden door de trein. "Er zijn gevallen waarin de trein te veel tijd kost, waardoor onze werknemers niet fit genoeg blijven of het onmogelijk is om meerdere afspraken op één dag te plannen. Naar een bestemming als Amerika gaat er natuurlijk geen trein", zegt woordvoerder Jordi van Baardewijk.

Onzekere toekomst voor Air France-KLM

"Er zijn misschien segmenten die minder reizen", ziet KLM-directeur Pieter Elbers ook, "maar daar komen steeds andere soorten reizigers voor terug. Ook kiest een groter aantal vrijetijdsreizigers volgens Elbers voor meer ruimte en privacy in de business class.

Voor een deel zal de vermindering van zakelijke passagiers inderdaad goed worden gemaakt door autonome groei, verwacht luchtvaarteconoom De Haan. "Want de luchtvaart groeit nog altijd. Er is heel veel vraag in welvarende landen." Maar in hoeverre die groei ook gerealiseerd kan worden, met het oog op alle milieuproblemen rond Schiphol, is onzeker, erkent De Haan